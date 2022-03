Licata, al via presentazione domande assegno nucleo familiare

Possono essere presentate le domande per la concessione dell’assegno per il nucleo familiare per l’anno 2022 per i soli mesi di gennaio e febbraio.

Lo rende noto il Sindaco Giuseppe Galanti e l’Assessore con delega ai Servizi Sociali, Calogero Scrimali.

L’assegno spetta, ai genitori naturali e/o adottivi e/o preadottivi di almeno tre minori, inseriti nella sua stessa scheda anagrafica.

Questi i requisiti richiesti:

l) cittadinanza italiana oppure di altro stato appartenente all’Unione Europea, oppure extracomunitaria

2) residenza anagrafica nel territorio del Comune di Licata;

3) presenza di almeno tre figli con età inferiore a 18 anni conviventi con il richiedente;

risorse economiche del nucleo familiare (redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare) inferiore alla Situazione Economica Equivalente (lSEE) in corso di validità con valore non superiore a 8.955,98.

Per avere diritto al beneficio occorre presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Licata entro il 30 aprile 2022, utilizzando l’apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali e allegando la seguente documentazione: Modello ISEE ordinario in corso di validità; Copia della carta di identità del richiedente; Copia del codice iban intestato o cointestato al richiedente.

Per ulteriori informazioni contattare tramite mail l’Ufficio Servizi Sociali all’indirizzo: servizi.sociali@comune.licata.ag.it