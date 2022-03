Morto in incidente stradale, oggi i funerali del giovane Antonio Restivo

Si svolgeranno oggi, mercoledì 23 marzo, alle ore 16:00 nella Chiesa del Convento Sant’Antonio di Favara i funerali di Antonio Restivo, il diciannovenne di Favara morto ieri in un tragico incidente automobilistico.

Dopo le esequie, la salma verrà traslata al cimitero cittadino.

“La comunità di Favara si stringe intorno alla famiglia di Antonio, morto a soli 20 anni in un tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri. Tragedie come queste privano di senso qualunque parola. Resta il dolore dei genitori, degli amici, dei parenti, di chiunque conoscesse Antonio” – ha dichiarato il sindaco di Favara: Antonio Palumbo.

Il cordoglio alla famiglia è arrivato anche dall’intera città di Favara con lo Juventus Club Favara Bianconera di cui il papà Michele è socio fondatore, degli Amici del Bar Itria, di centinaia di amici e conoscenti che sui social hanno espresso le condoglianze e il dolore per la drammatica perdita.

