Operazione solidarietà. Il Comune di Campobello di Licata intende promuovere ogni forma di solidarietà possibile ai profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Già diverse famiglie campobellesi si sono rese disponibili ad accogliere presso abitazioni di loro proprietà, momentaneamente non occupate, famiglie di sfollati provenienti dalle zone del conflitto.

Ogni aiuto possibile, in qualsiasi forma, dall’accoglienza, al volontariato, fino al semplice contributo economico è importante e, anche un piccolo aiuto, può fare davvero tanto per i rifugiati.

Chiunque sia disponibile a mettere a disposizione una abitazione, o aiutare in qualsiasi altra forma può inviare una email all’indirizzo:

protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

Oppure può mettersi in contatto telefonico con il Sindaco al n. 3666871231

Giovanni Blanda

