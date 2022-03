Canicattì, “Connessi e consapevoli ” venerdì mattina l’incontro all’Istituto Rapisardi con il professor Francesco Pira

“Connessi e consapevoli in dialogo per un uso responsabile delle nuove tecnologie ” è il tema dell’incontro di venerdì 25 marzo 2022 che si svolgerà alle 9 presso l’Istituto Comprensivo Statale “M. Rapisardi” di Canicattì. Dopo il saluto del Dirigente Scolastico, professoressa Caterina Amato, relazionerà il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e Delegato del Rettore alla Comunicazione e Coordinatore didattico del Master in “Esperto della Comunicazione digitale “ dell’Università di Messina.

Il professor Pira svolge attività di ricerca nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi. Ha intrapreso una battaglia personale con il bullismo, il cyberbullismo, il sexting, le fake news e la violenza sulle donne. Su questi temi ha svolto ricerche e tenuto seminari in Italia e all’Estero per studenti, docenti e genitori. Il quotidiano Avvenire l’ha definito uno dei maggiori analisti italiani del fenomeno Fake News. Oggi le nuove tecnologie consentono ai bulli di contattare le vittime, di presentarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video lesivi della propria dignità, inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.

Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo di persone, realizzate mediante strumenti tecnologici (foto, video, email, chat, messaggistica istantanea, siti web, video chiamate), il cui scopo è quello di danneggiare un coetaneo che non è in grado di difendersi e di proteggersi. Una violenza a tutti gli effetti che spesso rimane taciuta.

Di questo parlerà agli studenti del Rapisardì il sociologo Pira introdotto dal Dirigente Scolastico, professoressa Caterina Amato, e dall’insegnante Elena Lauricella referente per il bullismo e cyberbullismo dell’Istituto canicattinese.

