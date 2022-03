Trasporti: Collaborazione tra Fai Conftrasporto e l’europarlamentare Annalisa Tardino sui temi della Sicilia

“Si è tenuto stamane a Roma l’incontro fra Paolo Uggè, presidente di Fai Conftrasporto e l’europarlamentare della Lega Annalisa Tardino, componente della Commissione Trasporti e Turismo (TRAN) del Parlamento europeo, promosso da Fai Conftrasporto Sicilia”.

Presenti anche Carlotta Caponi, segretario generale Fai Conftrasporto e Maria Giovanna Termini e Salvatore Bella, rispettivamente presidente e segretario della Fai Conftrasporto Sicilia. L’incontro è stata l’occasione per gettare le basi per una proficua collaborazione avente ad oggetto il mondo del trasporto, della spedizione e della logistica, e nello specifico dell’autotrasporto siciliano, considerato anche il momento di difficoltà affrontato dal settore a causa del contesto geopolitico attuale. Diversi i temi oggetto di confronto, tra cui i contributi per le c.d. autostrade del mare, che oltre a ridurre il traffico stradale, consentono di diminuire sensibilmente l’inquinamento, che vanno modificati in maniera efficace e favorevole per il settore, prevendendo un contributo differenziato per gli autotrasportatori siciliani, e la questione relativa alle aree di sosta per i mezzi pesanti, che rappresenta un problema sia per le associazioni di categoria, che in termini di sicurezza stradale. Infine, anche la riforma delle reti TEN-T, oggetto di lavoro parlamentare a seguito della pubblicazione della relativa proposta della Commissione europea.

Abbiamo riscontrato, da un lato, la disponibilità dell’onorevole Tardino a farsi portavoce delle nostre istanze presso il Parlamento europeo, e tenere in considerazione esigenze e necessità del comparto nel lavoro parlamentare dei prossimi mesi, sui vari dossier oggetto di trattazione, e specificamente per le specificità dei territori insulari. Confermato, inoltre, il pieno sostegno da parte del presidente Uggè alle sollecitazioni provenienti dalla FAI Sicilia, e la disponibilità dell’associazione nazionale ad approfondire e supportare alcune misure proposte a tutela della categoria.