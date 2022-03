Dispositivo Satellitare: ecco come risparmiare sull’assicurazione auto

La sicurezza è, oramai, tra le prime preoccupazioni dell’UE relativamente alla regolamentazione della circolazione stradale; nel solco di un atteggiamento che è definito come “normativismo” le istituzioni europee non hanno interrotto, neppure nel periodo pandemico, il percorso di ristrutturazione delle leggi e dei regolamenti omologanti i veicoli su strada.

Infatti il regolamento UE 2019/2144 in materia di sicurezza e di protezione ambientale sancisce una vigorosa svolta nel mondo della produzione automobilistica con una imposizione che farà discutere ma che porterà ad un approccio del tutto diverso da parte di automobilisti e società assicuratrici.

Il regolamento summenzionato impone, a partire dal 6 luglio 2022, l’obbligo di scatola nera su tutti i veicoli omologati per la circolazione stradale.

Fortunatamente non vi saranno obblighi retroattivi, ma la strada è quella di avere una produzione di automobili che dovrà garantire l’inserimento di una vera e propria scatola nera sul modello delle già note scatole nere in dotazione agli aerei ed ai mezzi speciali come i furgoni portavalori.

Le discussioni sono già in corso ma i vantaggi sono chiari, in primis, sul piano assicurativo perché veramente molte sono le applicazioni che permetterebbero di tagliare i costi dei pacchetti di “Insurance” sui veicoli dotati di questo strumento dal nome altisonante ma che, in realtà, non è altro che un localizzatore GPS dotato di intelligenza “Hi Tech”.

Un po’ come la VAR nel calcio la scatola nera registra tutte le informazioni utili circa percorso, stato del veicolo con eventuali malfunzionamenti, modalità della guida con i suoi parametri; i vantaggi concreti sono, teoricamente, numerosi a partire dai furti alla ricostruzione esatta delle dinamiche di incidentistica stradale.

Certamente la privacy apre aspetti legali importanti ma il taglio dei costi assicurativi è troppo importante per non allertare gli automobilisti pretendendo la rimodulazione delle stesse offerte assicurative.

ConTe.it sta già venendo incontro ai clienti, essendo all’avanguardia come Assicurazione Auto Online più economica e quindi molto attenta alle novità che portino un risparmio ulteriore, con dei consigli commerciali per chi voglia installare un dispositivo GPS sulla propria automobile.

Già il “DDL Concorrenza” ha già comportato in Italia l’applicazione di specifiche disposizioni da parte delle Compagnie assicurative, che possono portare al risparmio anche di percentuali importanti sul premio finale.

Il grande risultato di ConTe.it è quello di proporre coperture personalizzate e, in caso di sinistro, la garanzia di un’assistenza dedicata che fornisca, grazie al dispositivo satellitare, una maggiore precisione nella ricostruzione degli eventi avversi incluso quelli a veicolo in sosta.

In tutto e per tutto siamo in presenza di una nuova era, non solo sul piano assicurativo ma inerentemente a tutta la qualità di vita dell’automobilista.