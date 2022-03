Licata, controllo straordinario della Polizia: scattano denunce e sanzioni

Prosegue il controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati effettuato nel territorio licatese su disposizione del Questore Iraci. Con il coordinamento del Commissariato locale sono stati impiegati non solo equipaggi dell’ufficio di PS ma anche del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Sezione Polizia Stradale di Agrigento.

Sono stati effettuati 8 posti di controllo, 110 persone identificate e controllate, 69 veicoli controllati, 6 sanzioni amministrative per violazioni a codice della strada, 2 veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 3 controlli amministrativi ad esercizi pubblici, 15 persone controllate sottoposte a misure cautelari o alternative alla detenzione carceraria, 2 perquisizioni effettuate a pregiudicati. Inoltre, nel corso dei sopra indicati controlli veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria un cinquantenne licatese per il reato di evasione. Invero il predetto, a seguito di un controllo effettuato dalle pattuglie del Commissariato, sebbene ristretto nella propria abitazione in regime carcerario della detenzione domiciliare a seguito di una condanna definitiva per reati predatori, non veniva trovato e solo dopo fattive ricerche degli Agenti veniva rintracciato e denunciato per il delitto commesso.

