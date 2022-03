Assoimpresa entra nella confederazione Cifa

Assoimpresa, associazione con sede a Palermo, entra a far parte della confederazione datoriale Cifa-Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome.

La notizia è stata data dal presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, e dal presidente di Cifa, Andrea Cafà. Nel corso del recente incontro – che si è tenuto qualche giorno fa a Roma nella sede nazionale di Cifa Italia – è stato siglato un accordo che prevede l’adesione dell’associazione Assoimpresa al sistema confederale Cifa.

Ad Attinasi va la delega del settore Terziario, Servizi e Turismo nella giunta di Cifa Sicilia, oltre alla vicepresidenza vicaria di Cifa Palermo.

Attinasi “Partnership importante, allarghiamo offerta servizi”

Per Mario Attinasi si tratta di “una partnership importante che ci permette di allargare l’offerta di servizi per i nostri associati. Sono sicuro che insieme riusciremo a fare un buon lavoro, a stare al passo con i tempi e ad affrontare le sfide che ci attendono, soprattutto in un momento così difficile per le imprese italiane”.

Cafà “Lieti di accogliere associazione così attiva in Sicilia”

“Sono lieto – ha dichiarato Andrea Cafà – di accogliere in Cifa un’associazione così attiva sul territorio della Sicilia, soprattutto perché condivide con noi l’impegno a essere un vero partner per le realtà produttive e commerciali dell’isola. Apprezziamo poi che abbia sempre puntato molto sulla continua formazione dei suoi dirigenti”.