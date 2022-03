Canicattì, furto al distributore “Eni” di viale della Vittoria

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti, durante le ore notturne, sono entrati all’interno del gabbiotto che ospita gli uffici della stazione di servizio “Eni” lungo viale della Vittoria.

I malviventi hanno rovistato ovunque, tentato di aprire la cassaforte non riuscendoci, e portando via appena 100 euro che erano custoditi in un cassetto. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il proprietario del distributore di benzina. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini dei sistemi di sorveglianza.