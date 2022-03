Confasi Scuola organizza il corso di preparazione alle prove selettive Tfa sostegno VII ciclo

Confasi Scuola ha organizzato il Corso di preparazione alle prove preselettive Tfa sostegno VII ciclo. “L’iniziativa- spiega Ida Vasta Responsabile Nazionale area Sostegno e Inclusione di Confasi- nasce dall’ idea ch3n il nostro sindacato ha del mondo scolastico e cioè di una comunità che dialoga, fatta da docenti competenti che non sono isole indipendenti ma vasi comunicanti che si danno supporto vicendevole”. L’ inclusione- conclude Vasta- non è compito dei docenti di sostegno ma’ un dovere di tutti gli operatori scolastici e come tale richiede formazione e massima attenzione”. Il corso in questione sarà tenuto dal prof. Vincenzo Antonio Gallo, membro del CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) ed è stato realizzato in collaborazione con Assop2b.

loading..