Federazione Italiana medici pediatri, Paolo Felice eletto vicesegretario

Il pediatra favarese Paolo Felice é il nuovo vice segretario nazionale della FIMP

Il 20 marzo si é celebrato il 48esimo congresso nazionale della federazione Italiana medici pediatri. Il congresso ha eletto presidente il dottor Antonio D’avino.

Il medico favarese Paolo Felice é stato eletto vice segretario nazionale all’organizzazione, già vicesegretario nazionale nei precedenti 4 anni. La Fimp oltre ad essere una sigla sindacale svolge un importante ruolo nel sociale, nella nostra provincia é stata costante la vicinanza alle persone in difficoltà.

Recenti sono le donazioni alle terapie intensive di Agrigento e Sciacca nel periodo dell’ emergenza covid, quelle in favore delle vittime della tragedia di Ravanusa e le somme destinate alla Croce Rossa Italiana in favore dei profughi ucraini.