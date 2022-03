“I lavoratori ex Pip vanno stabilizzati senza più rinvii. Presto la Regione subirà le condanne del tribunale del Lavoro: sono attese nelle prossime settimane le sentenze dopo i ricorsi presentati per il riconoscimento delle differenze retributive e contributive, e la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Da oltre vent’anni questa platea di lavoratori presta servizio in tanti settori dell’Amministrazione regionale, nei Comuni e negli ospedali. Parlamento e governo regionali si muovano immediatamente per chiudere questa triste pagina di precariato e per dare risposte concrete a tante famiglie siciliane. C’è un rischio enorme per i costi di un contenzioso ormai fuori controllo. A breve arriveranno ulteriori aggravi per i risarcimenti ai lavoratori ex Pip per le violazioni contrattuali e per le spese legali che incideranno per diversi milioni di euro nelle casse regionali”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Lega Sicilia all’Assemblea regionale siciliana.

