Licata, urta auto in sosta e fugge: rintracciato e multato dalla Polizia

A Licata un uomo mentre percorreva con la sua auto una strada di periferia, involontariamente ha urtato un’auto in sosta danneggiandola gravemente. Il licatese, invece di fermarsi, si è dato la fuga. Quando la proprietaria dell’auto si è accorta dell’accaduto non ha potuto fare altro che presentare denunciare alla Polizia, che in poche ore, ha individuato e multato il licatese che adesso dovrà anche risarcire il danno alla proprietaria dell’auto in sosta.

