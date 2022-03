36enne accoltellato nel parcheggio di un locale a San Leone

Un 36enne è stato accoltellato a margine di una rissa divampata all’interno del parcheggio di un locale lungo il viale delle Dune, nel quartiere balneare di Agrigento.

La dinamica non è ancora chiara ma pare che, dopo un litigio, ci fossero diverse persone ad aspettare l’uomo nello spiazzale.

Da lì sarebbe nata poi la colluttazione con il ferimento con arma da taglio nei suoi confronti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ad una pattuglia della polizia in supporto, ma il ragazzo ha rifiutato le cure e si è presentato in seguito spontaneamente in ospedale. Non versa in pericolo di vita, 30 giorni di prognosi.