Attività produttive, accordo Regione Sicilia-Amazon

Si terra’ dal 29, 30 e 31 marzo il bootcamp “Accelera con Amazon”, il corso intensivo digitale gratuito, progettato da MIP Politecnico di Milano e tenuto da Amazon, in collaborazione con la Regione Siciliana, dedicato a piccole e medie imprese e startup per sviluppare le competenze digitali per vendere online. .

L’evento formativo e’ una delle iniziative della collaudata collaborazione tra la Regione Siciliana e Amazon per sostenere la promozione in Italia e all’estero dei prodotti made in Italy, inclusi quelli siciliani, attraverso l’organizzazione di attivita’ di visibilita’ dedicate alle piccole e medie imprese del territorio e la vetrina Amazon “Made in Italy”, dove la Regione Siciliana e’ gia’ presente attraverso una sezione dedicata, di cui fanno parte piu’ di 150 imprese. Piu’ in generale sono oltre 1.100 le pmi siciliane che vendono su Amazon e che nel 2020 hanno realizzato oltre 20 milioni di euro di vendite all’estero.

Degli oltre 3mila prodotti venduti attraverso la vetrina, piu’ del 60 per cento e’ presente nella categoria “Cucina e cantina” (food), circa il 15 per cento in “Casa e arredo” (design) e piu’ del 10 per cento in “Abiti e accessori” (fashion). Oltre il 35 per cento delle pmi siciliane che vendono tramite la vetrina “Made in Italy” esporta i propri prodotti all’estero. Il corso, che prevede sessioni formative live e sessioni di domande e risposte, approfondira’ le tematiche legate al digital marketing, alle strategie di vendite online, alla vendita su Amazon e all’estero. Le aziende interessate al corso online possono compilare il form di partecipazione al seguente link: https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6tDDrXQ0NqbteOa