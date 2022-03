Campobello di Licata, Convegno della Uciim

Educare alla pace per ripudiare la guerra” è il titolo del convegno online promosso dall’ Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori (UCIIM) nazionale il prossimo 4 aprile 2022 dalle ore 15,00 alle 18,30.

L’incontro si aprirà con la presentazione dell’iniziativa da parte di Rosalba Candela, Presidente Nazionale UCIIM. Seguiranno i saluti delle autorità: Ernesto Diaco, Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università – CEI; Silvia Guetta, UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane); Imam Yahya Pallavicini, COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana); On. Valentina Aprea, FI; On. Lucia Azzolina, M5S; On. Paola Frassinetti, FDI; On. Mario Pittoni, Lega; On. Roberto Rampi, PD.

A prendere la parola saranno quindi Andrea Sarubbi, Giornalista (“La storia dell’oggi”); Lucrezia Stellacci, Consulente Giuridico UCIIM Nazionale (“L’Italia ripudia la guerra…”) e Caterina Spezzano, Esperta dell’UCIIM nazionale (“Come educare alla pace”).

Alle ore 17,30 il programma prevede la sessione “I’ vo gridando: Pace, pace, pace – Giovani: canzoni e parole di pace”, con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo 17 Montorio – Verona (Introduzione della D.S. Paola Catanzaro), l’Istituto Comprensivo Città dei Bambini – Mentana (Introduzione della D.S. Maria Vittoria Pomili); il Polo Tecnico Scientifico Brutium – Cosenza (Introduzione della D.S. Rosita Paradiso); il Liceo Scientifico Galileo Galilei Palermo (Introduzione della D.S. Chiara Di Prima).

Destinatari dell’iniziativa sono docenti, dirigenti, alunni e famiglie.

L’evento verrà trasmesso in modalità on line sul sito UCIIM

