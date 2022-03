“Il contratto dei lavoratori dell’Ente di sviluppo agricolo (Esa) non preveda più gli elementi della stagionalità, in modo da far saltare il vincolo delle 151 giornate. Questo personale venga impiegato almeno per 179 giorni e la Regione proceda, dopo le sentenze già emesse dal Giudice del lavoro, ad un accordo di conciliazione che preveda la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Inoltre si proceda con il turn over, atteso che l’Esa ha un vuoto di organico di circa 600 posizioni. Su questo punto, in particolare, ho presentato un’interrogazione parlamentare per sapere quali sono gli intendimenti del governo Musumeci”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale del gruppo Lega Sicilia.

