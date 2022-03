Legambiente: Cessino una volta per tutte gli “sfregi” virtuali sulla Scala dei Turchi!

Cessino una volta per tutte gli “sfregi” virtuali sulla Scala dei Turchi! “Il Comune di Realmonte piuttosto che sposare questo imbarazzante andazzo deve emettere un’ordinanza apposita per vietare spettacolarizzazioni di assai dubbio gusto che sviliscono pesantemente la naturale bellezza del bene e nulla producono sul piano socio-culturale”.

Dichiarazione di Claudia Casa, direttrice di Legambiente Sicilia

“A suo tempo avevamo espresso pubblicamente la nostra più totale contrarietà al progetto di illuminazione artificiale della Scala dei Turchi – afferma Claudia Casa, direttrice di Legambiente Sicilia -, contrarietà che abbiamo ribadito anche nel corso della recente conferenza stampa per la presentazione della nostra proposta di regolamento per la tutela e la fruizione di questo bene che deve la sua bellezza proprio alla naturalità del suo farsi e del suo mostrarsi e che non abbisogna di alcun artificio per accrescere l’indiscusso fascino. Da ultimo si sta addirittura passando il segno e spiace che l’amministrazione comunale di Realmonte, anziché adoperarsi al fine di impedire questi sfregi virtuali al bene, si sia determinata addirittura a commissionare una di queste trovate che, nel caso specifico, ha finito per banalizzare e svilire anche i valori che ipoteticamente avrebbe dovuto esaltare. La Pace non richiede queste spettacolarizzazioni, così come non ne ha di bisogno il ricordo di Rosario Livatino e di tutto ciò che la sua persona ed il suo agire in vita hanno rappresentato e rappresentano per tutti gli onesti. Si prendano, invece, amministrativamente provvedimenti affinché a nessuno venga in mente e sia concesso di porre in essere altre amenità del genere”.