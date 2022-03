Campobello di Licata, proroga di due dipendenti comunali e variazione conferimento rifiuti

La giunta municipale ha deliberato:

la proroga della convenzione su utilizzo a tempo parziale di due dipendenti del comune di Canicattì, geometri Giuseppe Cipollina e Diego Sfalanga, categoria c1

Approvazione dell’accordo di collaborazione con fondazione Ifel, per iniziativa procedimentale. Prevenzione e gestione delle crisi finanziarie, al fine di affrontare le problematiche di natura finanziaria che sono alla base del dissesto e riequilibrio finanziario

Attività finalizzata a istruttoria richiesta di titolo abitativo edilizio in sanatoria (condono edilizio), prosecuzione incarico a personale Utc

utenze

modifica del calendario per conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati delle utenze domestiche e non domestiche, con sistema della raccolta differenziata e metodo ‘porta a porta’, inerente la frazione carta e cartone. Servizio nei giorni mercoledì e venerdì, il vetro, invece, il martedì.

Giovanni Blanda