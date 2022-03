Canicattì, svaligiate altre due abitazioni: rubati televisori

Ladri ancora in azione a Canicattì dove negli ultimi giorni si sta registrando una vera e propria escalation di atti del genere. I malviventi questa volta hanno preso di mira due abitazioni approfittando delle ore notturne.

Nel primo caso hanno fatto irruzione in un appartamento di proprietà di un 27enne canicattinese in via Vittorio Emanuele. Il giovane non si trovava in casa ma quella notte era rimasto a dormire dai genitori. I ladri hanno rovistato ovunque e poi hanno portato via il televisore.

Ladri che hanno fatto “visita” anche ad un secondo appartamento in via Nazionale di proprietà di persone che abitano in Germania. In questo caso i malviventi sono riusciti ad entrare attraverso una finestra.