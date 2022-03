Favara, furto d’acqua: commerciante assolto dopo 4 anni di processo

Il tribunale di Agrigento ha disposto l’assoluzione – per non aver commesso il fatto – per un commerciante favarese accusato di furto di acqua aggravato.

La vicenda risale al marzo 2018 ma soltanto dopo quattro anni e un processo lunghissimo si è giunti ad un verdetto di non colpevolezza. L’uomo era stato arrestato insieme ad un altro commerciante dai carabinieri della Tenenza di Favara in seguito ad un controllo in cui era emerso un allaccio abusivo che da un pozzetto della condotta pubblica confluiva attraverso un lungo tubo nella cisterna del Bar in loro gestione.

Difeso dall’avvocato Giuseppe Avarello, è riuscito a dimostrare l’estraneità ai fatti contestati in quanto lo stesso aveva ceduto le proprie quote societarie già dal 2014-2015. Inoltre, i testimoni hanno confermato che la sua presenza in quel luogo era solo casuale.