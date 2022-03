Gaming da mobile: l’intrattenimento si sposta negli smartphone

Il cosiddetto “gaming da mobile” altro non è che l’opzione principale per poter giocare tramite il proprio smartphone. Tale sistema si è fatto spazio nell’ambito dei videogiochi in tutto il globo terrestre, portando con sé una vera e propria rivoluzione. D’altrocanto, anche i giochi disponibili online crescono sempre di più, diversificando, così, il modo di giocare. Le applicazioni disponibili sono ormai centinaia di migliaia, di cui alcune di grosso successo scalando ogni classifica presente.

Giocare online: a cosa è dovuto tanto successo?

Il gaming online è diventato, ormai, una passione viscerale che coinvolge utenti (di giovane età e non) con un’unica passione che li unisce: ritagliarsi nella propria routine un piccolo spazio dove potersi svagare ed evadere dalla realtà a cui si è abituati. La pandemia, oltretutto, ha aiutato il mondo il gioco online. Infatti, il 33,6% della popolazione passa gran parte del tempo utilizzando il proprio smartphone, percentuale maggiore rispetto al 2019 (anno precedente dell’arrivo dell’emergenza sanitaria).

Tale maggioranza comprende giovani con un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, che evidenziano come la tecnologia abbia aiutato a mantenere un contatto con le proprie amicizie tramite videochat, conversazioni e chiamate, ed ovviamente anche nell’ambito dell’intrattenimento tramite videogames. Alcuni dati portano alla luce il momento giornaliero preferito da metà della popolazione, il quale va dalle ore 19 sino alle 22. Tale relax e momenti di svago coincidono spesso anche con il fine settimana (giorni in cui una buona parte della popolazione è libera dagli impegni).

Il fatto poi che tutti i più importanti giochi da console abbiano ormai sviluppato app per giocare anche da mobile è sicuramente un aspetto che dovrebbe far pensare e molto. Se prima ci si rinchiudeva in casa per giocare ora, con il proprio smartphone, si può farlo praticamente ovunque.

Focus: il fenomeno dei casinò mobile

Il mondo dei giochi da mobile, come abbiamo visto, sta avendo un successo sempre maggiore ed i motivi sono ovviamente piuttosto palesi. Dalla comodità all’accesso a titoli praticamente illimitato. Un settore particolarmente fiorente è senza alcun dubbio quello dei casinò online che forse è stato tra i primi a spingere sull’acceleratore dell’innovazione. In Italia sono stati legalizzati più o meno una decina di anni fa e da quel momento la lista di casinò per smartphone è diventata sempre più ampia nonostante le leggi siano piuttosto stringenti per gli operatori che vogliono lavorare in Italia legalmente.

Ma quali sono i giochi da casinò mobile più amati? Se il poker sembra aver passato la fase di boom dei primi anni 2000 oggi a recitare un ruolo da protagonista ci sono senza alcun dubbio la roulette, il blackjack e le slot machine. Sono soprattutto queste ultime quelle che raggiungono maggior successo, in primis perchè le regole sono piuttosto semplici e poi perchè ne esistono davvero di tutti i tipi. Da quelle che sono dedicate al mondo dei fumetti Marvel a quelle a tema storico o serie tv.

Importante quando si decide di giocare ai casinò games di ricordarsi sempre che si tratta di un gioco e di farlo in modo responsabile.