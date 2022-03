Licata, sorpresi a fumare spinelli davanti la scuola: segnalati alla Prefettura

Un gruppo di giovani ventenni è stato sorpreso nei pressi di una scuola a Licata intenti a fumare spinelli di prima mattina. L’episodio, cosi come riporta il giornale online Qui Licata, si è verificato nei giorni scorsi; a denunciare il fatto un poliziotto libero dal servizio che accortosi della vicenda ha chiamato rinforzi e i giovani sono stati accompagnati presso il locale commissariato per identificati e segnalati alla Prefettura di Agrigento come assuntori di stupefacenti.

