I carabinieri della Compagnia di Licata hanno denunciato un 38enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato sorpreso in possesso di 19 dosi di hashish mentre era intento a spacciare in via Roma. In seguito ad una perquisizione personale è saltata fuori la droga e il 38enne è stato denunciato.

