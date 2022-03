Montallegro, presentato alla Regione progetto Campo Sportivo comunale

Nei giorni scorsi, il Sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo ed il Consigliere Comunale Giovanni Panarisi, unitamente al commissario provinciale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano, hanno presentato, all’Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo, On. Manlio Messina, la documentazione necessaria per il completamento del progetto del Rione Poio, che verra’ appaltato a breve, e quella relativa al nuovo progetto per il Campo Sportivo comunale.

“La realizzazione dei progetti del Rione Polo e del Campo Sportivo comunale sono due obiettivi di questa Amministrazione – dichiara il Sindaco Cirillo – sono certo che riusciremo a portarli a termine. Ringrazio l’Assessore regionale Manlio Messina per la disponibiltà dimostrata ed il commissario provinciale Calogero Pisano per il fattivo sostegno dato”.