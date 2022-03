Pilota 34enne muore durante gara regionale di karting

Un pilota e’ morto dopo essere stato colto da arresto cardiaco durante il trofeo regionale di karting. Annullata la gara di go kart che era gia’ stata sospesa dopo il trasporto in ospedale per l’improvviso malore dell’uomo di 34 anni che era organizzatore della manifestazione. Emilio de Luca, alcamese, e’ stato colto da malore mentre era in attesa di prendere parte alla gara, e’ stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale ad Alcamo, dove e’ morto poco dopo. L’uomo partecipava alla seconda prova regionale di karting in corso nel circuito di Castellammare del Golfo La gara di karting e’ stata prima sospesa e quindi annullata.

Il cordoglio del sindaco Rizzo

“La comunita’ e’ profondamente addolorata – afferma il sindaco Nicolo’ Rizzo – porgiamo le piu’ sentite condoglianze ai familiari di Emilio de Luca, organizzatore e giovane pilota del trofeo, purtroppo deceduto, esprimendo profondo cordoglio e dispiacere”.