Positivo al covid scappa dall’ospedale e occupa abitazione

Era scappato dal reparto covid dell’ospedale di Agrigento riuscendo a calarsi con un lenzuolo dal terzo piano della struttura per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno rintracciato e identificato il ventenne tunisino protagonista della rocambolesca fuga lo scorso 13 marzo. I poliziotti lo hanno trovato, insieme ad un altro connazionale, all’interno di una casa di proprietà di tre fratelli agrigentini che vivono al nord.

A fare la scoperta sono stati proprio questi ultimi che, tornati ad Agrigento per l’eredità dell’appartamento in seguito al decesso di un parente, hanno trovato i due tunisini all’interno del loro alloggio. Così è scattata la segnalazione con conseguente denuncia per occupazione abusiva.