53enne sorpreso in auto con un coltello: denunciato

I Carabinieri di Casteltermini hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un uomo di 53 anni per porto ingiustificato di arma bianca. L’uomo, durante un controllo dei carabinieri, è stato trovato in possesso, mentre era in macchina, di un coltello a serramanico.

A nulla sono valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione da parte del 53enne che è stato deferito. Il coltello a serramanico è stato posto sotto sequestro.