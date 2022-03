Agrigento, stalking a volontaria della Caritas: al via processo

Al via il processo a carico di un agrigentino accusato di stalking nei confronti di una volontaria della Caritas di Agrigento e collaboratrice di un noto locale della città. Il dibattimento si è aperto formalmente ieri – davanti il giudice monocratico Agata Genna – con l’ammissione dei mezzi di prova e la presentazione della lista dei testimoni. All’uomo, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio, viene contestata una condotta persecutoria nei confronti della volontaria della Caritas.

L’imputato in passato sarebbe stato ospite presso il centro e, dopo aver conosciuto la donna, se ne sarebbe invaghito. Una volta allontanato dalla struttura l’uomo avrebbe cominciato a perseguitare la volontaria con messaggi e minacce recandosi più volte anche sul posto di lavoro di quest’ultima. Per l’imputato era stato chiesto un aggravamento della misura cautelare (era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa) con conseguente trasferimento in carcere.

Il tribunale della Libertà ha però disposto i domiciliari in attesa di una sistemazione in un alloggio. La persona offesa è rappresentata in aula dall’avvocato Calogero Meli.