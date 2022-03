Combattimento tra cani a Canicattì, 25 denunce: sequestrati quasi 6mila euro

Un combattimento tra pitbull con annesso giro di scommesse clandestine è stato sgominato nella serata di sabato a Canicattì dagli agenti del locale commissariato agli ordini del dirigente Francesco Sammartino.

Il bilancio dell’operazione, denominata “Dog Fight”, è di 25 denunce oltre al sequestro di 5.800 euro in contanti ritenuto il provento della raccolta delle scommesse. Il blitz è scattato fulmineo, non consentendo a chiunque alcuna possibilità di fuga, in un’area di contrada Graziano. A supporto dei poliziotti anche un elicottero.

L’organizzatore dei combattimenti, che vedeva impegnati ben sei pitbull, è un uomo originario di Canicattì. Tra gli indagati, oltre due minorenni, ci sono anche persone provenienti da Barletta, Trani, Palermo e Catania. Tutti sono stati fermati sabato sera. Sequestrati anche 5.800 euro, tutti a banconote di 50 euro, il prezzo della scommessa minima. Trovati anche farmaci e siringhe.