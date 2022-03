Come localizzare un cellulare di un membro della famiglia

Se più di una volta nel tuo animo stalker ti sei chiesto come localizzare un cellulare per sapere la posizione esatta di un tuo parente o amico, sei nel posto giusto.

Nelle righe successive infatti potrai far tue alcune accortezze che ti aiuteranno a localizzare qualsiasi cellulare. Android o iOs che sia, di seguito ti suggeriamo alcune piattaforme che potresti utilizzare per rintracciare qualsiasi cellulare.

Come localizzare un iPhone di un tuo familiare

Per rintracciare un iPhone che sembra ormai perso ed irrecuperabile, esistono diverse soluzioni. Alcune molto semplici che puoi usare su qualsiasi altro iPhone o dispositivo iOs. Altre invece semplicemente scaricando un’applicazione.

Ecco i modi più semplici su come localizzare un cellulare di un tuo familiare.

Come localizzare un iPhone di un nostro parente con la funzione Dov’è

Il sistema iOs ha unito in un’unica funzione ciò che prima era “Trova il mio iPhone” e “Trova i miei amici” in un’unica app chiamata “Dov’è” (“Find my” in inglese).

Questa funzione permette di trovare i tuoi dispositivi Apple persi o rubati, purché tu abbia attivato lo stesso account e la funzione “Trova il mio iPhone” su ognuno di essi. In questo modo, se hai attivato la condivisione famiglia, tutti i dispositivi della tua famiglia saranno elencati nella sezione Dispositivi.

Una volta attivata questa funzione, questa farà in modo di poter facilmente ritrovare il device di qualsiasi membro della tua famiglia.

Come localizzare un iPhone di un nostro parente attraverso un app di monitoraggio

La localizzazione di un cellulare può avvenire facilmente anche attraverso l’uso di un app di monitoraggio. Se solo facciamo un giro sul nostro Apple Store, possiamo notare la varietà e la gran quantità di queste app.

Tra queste ricordiamo:

mSpy

Life 360

FamiSafe

Glympse

E ovviamente anche Google Maps e Whatsapp. Queste ultime sono le più gettonate per un semplice motivo, nel nostro caso hanno una duplice funzione. Ma come è possibile localizzare un cellulare con queste app?

Tutto ciò è possibile condividendo la posizione in tempo reale, in maniera tale da risalire al luogo esatto della persona che si vuole geolocalizzare.

Usa Trova il mio dispositivo per individuare un telefono Android

Come abbiamo visto per i cellulari iPhone, devi sapere che anche i cellulari Android hanno una funzione equivalente alla rinomata Dov’è di Apple. Questa è la funzione Trova il mio dispositivo.

Per poter accedere a questa funzione, occorre innanzitutto attivarla. Indipendentemente dalla tipologia di dispositivo Android in proprio possesso basta accedere alla sezione sicurezza e subito dopo su Trova il mio dispositivo accertandosi che il corrispondente “interruttore” sia posto su “On”.

Una volta attivato basterà semplicemente andare sul motore di ricerca di Google e digitare trova il mio dispositivo nella casella di ricerca. Potrai così vedere immediatamente la posizione del tuo smartphone Android.

Precauzioni da seguire per non perdere il tuo cellulare

L’ideale ovviamente sarebbe quello di non perdere il proprio cellulare. Ecco perché è altrettanto utile poter contare su alcune precauzioni e accortezze per evitare di perdere il cellulare e quindi poi cercare la soluzione su come localizzarlo.

Eccoti alcuni consigli da seguire sempre e per ogni circostanza.

Tenere sempre il proprio dispositivo a portata di mano

Sembra una banalità, ma molte volte le cause principali che ci portano a perdere il cellulare dipendono dal fatto che questo venga lasciato inconsciamente da qualche parte che poi facciamo fatica a ricordare.

Questo fenomeno è molto frequente e sicuramente è capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di lasciare il cellulare in un posto senza però poi ricordarsi dove.

Il nostro consiglio è dunque quello di tenere sempre con sé il proprio cellulare, meglio ancora se a portata di mano. In questo modo essendo sempre visibile, o per lo meno tangibile, non potremmo mai correre il rischio di perderlo.

Utilizza una password complessa per accedere al cellulare

Un altro consiglio che potresti utilizzare nell’uso del tuo cellulare è quello di utilizzare delle password complesse. Queste sono utili non solo per l’accesso al tuo cellulare, ma anche nell’utilizzo di app e funzioni importanti che potrebbero contenere dati sensibili.

In questo modo, riuscirai a tenere al sicuro il tuo cellulare per lo stretto necessario che ti porterà a rintracciarlo tramite i sistemi visti in precedenza. E non solo il cellulare, ma anche tutti quei dati, foto o contatti che avevi all’interno del tuo smartphone.

Assicurati che le funzioni Trova il mio dispositivo e Dov’è siano attivate preventivamente

Poi ancora, affinché quanto detto fin qui sia realizzabile, assicurati anche che le funzioni di cui abbiamo parlato in precedenza siano attive.

A tal proposito, se hai uno smartphone iOs, attiva previamente la funzione del cellulare Dov’è.

Mentre se hai uno smartphone Android, assicurati che la funzione Trova il mio dispositivo sia attiva e con tutte le voci necessarie al ritrovamento del tuo cellulare sulla spunta “On”.

Installa il software di tracciamento su di esso per tracciare quando necessario

Per concludere, un ultimo consiglio è quello di installare un software di tracciamento sul tuo dispositivo. Questa è una misura aggiuntiva che potresti o no utilizzare.

Il nostro consiglio è quello di inserirla sempre. Soprattutto se non hai attivato o non sai come funzionano le funzionalità di tracciamento del tuo cellulare.

Conclusioni

Come puoi notare, i sistemi per rintracciare e localizzare un cellulare sono davvero tanti. Alcuni sono molto facili da utilizzare e attivare dal momento che sono già presenti sul tuo cellulare.

Altri invece necessitano di un’applicazione specifica che dovrai scaricare. Per questo motivo ti lasciamo con i consigli degli esperti di CellTrackingApps.com.

In questo modo potrai approfondire ulteriormente il tema su come localizzare il cellulare di un membro della tua famiglia.