Continua il percorso formativo organizzato dal Kiwanis Club Parnaso su “Ambiente e Sostenibilità”

lunedì 28 marzo il KC Parnaso ha organizzato in videoconferenza un altro incontro del percorso formativo sul tema Ambiente e Sostenibilità, che il Kiwanis Distretto Italia San Marino porta avanti nell’ambito del Service Diritto alla Vita. Destinatari alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” di Canicattì, con Dirigente la Dott.ssa Caterina Amato. Dopo i saluti del Presidente del club, Rosalba Fiduccia e del Governatore del Distretto Italia San Marino, Angela Catalano, è seguito il saluto della Docente Prof.ssa Carmelina Licata, in rappresentanza della scuola.

Si è entrati quindi nel vivo dell’argomento con la relazione Chair Distrettuale del Kiwanis, Ing. Giancarlo Bellina, che ha ancora una volta intrattenuto gli alunni in modo brillante, chiaro e completo anche con l’ausilio di slide e di filmati. L’argomento trattato la salute del nostro pianeta, messa spesso in pericolo da comportamenti irresponsabili dell’uomo. Facendo riferimento ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, ha indicato una serie di comportamenti ai quali attenersi per salvaguardare l’ambiente e assicurare un futuro alle generazioni che verranno, comportamenti che non impediscano alla natura la possibilità di autorigenerarsi e di fornire il necessario a chi ci seguirà.

Ha partecipato all’incontro l’Assessore all’Ambiente e alla Cultura della nostra città, Ing. Lillo Ferrante Bannera, entusiasta degli incontri organizzati dal Kiwanis sull’ambiente e disponibile a partecipare ad altre iniziative che saranno proposte dal club. Ha parlato dell’importanza degli alberi e dei progetti del Comune di ampliare gli spazi verdi, anche ricavandoli con l’abbattimento di edifici fatiscenti non più recuperabili.

E’ seguito l’intervento del Coordinatore Distrettuale del Comitato Strategie e Programmazione del Kiwanis, Dott. Elio Garozzo che, ribadendo l’importanza del verde pubblico, ha sensibilizzato gli alunni all’acquisto di piantine da poter interrare e poi curare negli spazi verdi interni alle scuole.

Ha concluso l’incontro il Presidente del club Rosalba Fiduccia che, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, ha parlando delle finalità del Kiwanis, organizzazione che, sorta in America nel 1915 e poi diffusasi in tutto il mondo, da oltre cento anni opera a livello mondiale a favore dei bambini affiancandosi a grandi organismi internazionali quali Unicef, Amref, Medici Senza Frontiere ed altri. Si è complimentata in particolare con gli alunni che hanno seguito con attenzione e interesse e li ha salutati con un arrivederci, perché il club organizzerà altri incontri con le scuole della città anche su altri temi.

