Licata, come cambia il conferimento dei rifiuti indifferenziati

Il Sindaco Giuseppe Galanti, con ordinanza n. 21 del 22 marzo 2022, ha emanato la nuova disciplina oraria per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

A partire da giovedì 25 marzo 2022 è consentito il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle 03.00, con l’assoluto divieto di conferirli il sabato e la domenica. È vietato, inoltre,ai residenti nelle zone interessate dal “porta a porta “conferire i rifiuti nei cassonetti di altre zone.

Previste sanzioni amministrative ai contravventori.

Ad illustrare i dettagli dell’ordinanza il Vicesindaco con delega ai Rifiuti Antonio Montana:

<< L’Amministrazione comunale intende ridurre al massimo la permanenza dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti per salvaguardare la salute pubblica e mantenere il decoro delle nostre strade. Invitiamo, quindi, i Cittadini a conferire i rifiuti negli appositi cassonetti soltanto dal lunedì al venerdì, dalle ore 19,00 alle 3,00, evitando tassativamente di conferirli il sabato e la domenica. Invitiamo, inoltre, i residenti nelle zone interessate dalla raccolta porta a porta di non conferire i rifiuti nei contenitori di altre zone. Abbiamo stabilito queste nuove modalità nell’interesse esclusivo della Comunità, tentando di limitare per quanto possibile la propagazione di esalazioni fastidiose e nocive per la salute dei nostri Concittadini – conclude il Vicesindaco Montana – e per evitare l’impatto negativo sul decoro urbano>>.