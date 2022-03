37enne si schianta con bici elettrica: è grave

Brutta disavventura per un ciclista 37enne che è finito in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto lungo la via Panoramica dei Templi, ad Agrigento.

L’uomo, in sella alla propria bici elettrica, si sarebbe schiantato contro un muro per cause ancora in corso di accertamento.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento; i medici, stante le condizioni di salute, hanno però deciso il trasferimento in una struttura ospedaliera meglio attrezzata quale quella del “Civico” di Palermo. Sul posto anche i poliziotti che si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.