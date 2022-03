Amministrative in Sicilia, Musumeci: “speriamo data 12 giugno”

“Il voto per le amministrative in Sicilia? “Dipende da quando sara’ la data per il referendum, noi contiamo, anche per economizzare e per stimolare il ricorso al voto, di poterci allineare al giorno dell’Election day. E’ chiaro da questo punto di vista tutto dipende da Roma. Contiamo e speriamo che il 12 di giugno possa essere la data del primo turno e poi votare quindici giorni dopo per il ballottaggio. Avrei voluto far votare l’ultima domenica di maggio per evitare che in piena estate si andasse al voto, pero’ non possiamo anticipare perche’ altrimenti il 12 giugno cadrebbe nel voto del ballottaggio e non sarebbe utile perche’ come si sa meno gente va a votare e finiremo per pregiudicare l’importanza che almeno noi attribuiamo ai quesiti referendari”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, rispondendo ai cronisti sulla data delle amministrative in Sicilia, dove andranno al voto 120 Comuni, tra cui PALERMO e Messina

