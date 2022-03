Campobello di Licata, attiva rete di assistenza per profughi Ucraini

L’ufficio servizi sociali del Comune di Campobello di Licata, attesa la necessità di assistere i profughi che già sono in città e degli altri che arriveranno, invita le associazioni, enti, cittadini ad attivare la sperimentata rete di assistenza del pubblico e del privato sociale, al fine di rispondere all’appello umanitario.

Il sistema organizzativo dell’Amministrazione già consente di assicurare la

tracciabilità delle persone, di conseguenza i proprietari di immobili possono manifestare la disponibilità ad ospitare i nuclei familiari di profughi rifugiati, anche se nella fase iniziale saranno ospitati presso parenti e amici.

La necessità impellente è quella di organizzare un punto di raccolta dei beni

essenziali (cibo, vestiti, letti, coperte, giocattoli, prodotti per l’igiene personale e la casa).

Per informazioni, donazioni, raccolta a domicilio contattare i numeri:

377 3243976 (servizi sociali)

366 6871231(sindaco)

o la mail: servizisociali@comune.campobellodilicata.ag.it

Lo staff dell’ufficio servizi sociali:

Salvatore Grasso

Emanuela Marchese

Giuseppe Dainotto

Stefania Madonia

Maria Raimonda Cannadoro Ilenia Sabatino

La Mendola Maria

Olivia Fernandez Ramos

Rosaria Santalucia

Giovanni Blanda