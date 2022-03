Canicattì, ladri ancora in azione nella scuola Rapisardi

Tornano i ladri all’interno del cantiere edile della scuola “Rapisardi” di Canicattì. I malviventi, dopo aver portato via qualche giorno addietro faretti e quadri elettrici pronti per essere installati, adesso sarebbero entrati nuovamente in azione portando via cavi di rame per un valore quantificato in circa 3 mila euro.

Sono infatti circa 100 metri i cavi trafugati. Presentata denuncia i Carabinieri della compagnia di Canicattì si stanno occupando dell’attività investigativa.