Conservatorio di Ribera, siglato accordo con l’Accademia internazionale AIMART

Il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera continua incessantemente le proprie attività. Il testimone questa volta passa a progetti internazionali ed ai rapporti con le istituzioni estere. Grazie a ciò aumentano al Toscanini gli studenti asiatici e gli iscritti fuori regione. E’ stato infatti siglato l’accordo di collaborazione con la prestigiosa Accademia Internazionale AIMART per la promozione di importanti progetti internazionali con Università cinesi e attività di produzione congiunta. Per la definizione di questi importanti azioni culturali, la vice Direttrice, professoressa Mariangela Longo, si è recata in visita all’Accademia per incontrare la Direttrice, la professoressa Edda Silvestri, già direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ed alcuni degli studenti internazionali recentemente iscritti ai Corsi di primo e secondo livello presso il Conservatorio Toscanini. L’intento di tale attività è di divulgare la Cultura e la grande Tradizione Musicale Italiana anche all’estero, offrendo agli studenti nuove occasioni di crescita e di confronto anche con colleghi di altri paesi attraverso il linguaggio universale della Musica.

