“Due donne alla guida della Piccola industria di Trapani rappresentano una grande novità per il territorio e per il tessuto produttivo che attorno alle piccole e medie imprese crea sviluppo e occupazione. A Patrizia Montalbano, che è stata indicata quale presidente, ed a Rosanna Caruso (vice presidente) formulo i migliori auspici per gli incarichi in seno a Sicindustria Trapani. Sono certa che la presenza femminile nell’organizzazione degli industriali contribuirà concretamente alla crescita dell’imprenditoria ed al rilancio economico della nostra provincia. La determinazione delle donne potrà, inoltre, essere elemento essenziale per sfruttare al meglio le risorse del Pnrr”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

