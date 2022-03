Opere pubbliche a Bivona, al via 15 cantieri

Nelle prossime settimane la Città di Bivona sarà interessata da ulteriori cantieri di opere pubbliche strategiche a cui l’Amministrazione e i tecnici comunali lavorano da lunghissimo tempo. Sono ben 15 le opere pubbliche a cui si darà il via a brevissimo.

“Programmare, progettare, partecipare agli avvisi e ottenere finanziamenti, seguire e stimolare gli iter procedurali fino alla fase di consegna dei lavori, è senza dubbio un processo lungo, impegnativo e sfiancante per cui devo ringraziare l’intera squadra amministrativa e tecnica del Comune, ma quel che più conta è che queste opere ultimate, insieme alle molte altre che sono ancora in itinere, cambieranno il volto e la storia della nostra Città.” Così il primo cittadino Milko Cinà.

I lavori, ottenuti grazie a linee di finanziamento regionali, statali e comunitarie, oltre che in alcuni casi dal bilancio comunale, interesseranno: ampliamento del Cimitero Comunale (realizzazione del muro perimetrale lato Est e di 140 loculi e 60 ossari) per € 133.800, manutenzione della palestra e campetto della Scuola Media G. Meli per € 33.000 (fondi destinati dallo Stato alle Infrastrutture Sociali), manutenzione della copertura dell’ex macello e rifacimento e relativo arredo urbano della Piazza antistante la Caserma dei Carabinieri con realizzazione di una autostazione per € 50.000 (fondi del MISE), realizzazione di un parco giochi inclusivo in Piazza S. Giovanni e installazione dei giochi preesistenti in C.da S. Filomena (€ 48.625,85 fondi Regione Sicilia), efficientamento energetico della illuminazione pubblica € 1.712.065,85 (misura 4.3.1 PO FESR Regione Sicilia), lavori di messa in sicurezza strada C.da Boschetto/Cerasella € 500.000 (fondi Protezione Civile Regionale), opere di prevenzione del dissesto parte Nord del paese (canale di gronda) € 1.515.026,85 (misura 5.1.1 PO FESR Regione Sicilia), riqualificazione e arredo verde e urbano dell’ingresso Sud della Città (ponte Pisciato) € 18.867,73 (fondi democrazia partecipata), manutenzione e messa in sicurezza strada Bivona-S. Stefano (C.da S. Pietro) € 720.000,00 (fondi Commissario per il Dissesto Idrogeologico), realizzazione di campi di calcetto e tennis e riqualificazione aree limitrofe presso il Parco del Tracomatosario e manutenzione del sistema idrico integrato e attivazione del depuratore comunale € 700.000 (prestito Cassa depositi e prestiti), realizzazione dell’itinerario dei 5 sensi presso il Parco artistico della Pace € 122.175,10 (fondi GAL Sicani), realizzazione del “Sistema turistico integrato lnfo Point Sicani” (ippovia, percorsi naturalistici, ecomuseo diffuso e comunicazione) € 888.060,00 (fondi SNAI Area Interna Sicani), realizzazione di un sistema integrato car sharing € 1.300.000 (fondi SNAI Area Interna Sicani), Living Lab Sicani € 1.359.666,67 (fondi SNAI Area Interna Sicani).