Rubata auto a Canicattì: indagano i Carabinieri

Nuovo furto d’auto a Canicattì. L’ultimo, in ordine di tempo, ha riguardato una Fiat Cinquecento che si trovava parcheggiata in via dell’Industria.

Il veicolo, di proprietà di un giovane 30enne, si trovava fermo da circa da due anni. Presentata una denuncia ai militari dell’Arma dei Carabinieri che ora indagano sull’accaduto. Massimo, al momento, il riserbo investigativo.