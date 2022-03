Sicilia: Musumeci, politica per Sud assente da 60 anni

“Noi candidiamo la Sicilia a diventare hub energetico, dove le energie rinnovabili possono diventare un’opportunità senza sacrificare né il bene culturale paesaggio né il bene economico terreno agricolo”. Queste le parole pronunciate dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel suo intervento al forum dell’Act Tank Sicilia, realizzato da The European House – Ambrosetti, che si è aperto oggi a Palazzo Belmonte Riso-Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo.

“A Roma e a Bruxelles manca una politica per il Mediterraneo: l’Europa non ha ancora idea di cosa vuole fare di quest’area. E noi abbiamo carenze strutturali proprio perché paghiamo da 70 anni la condizione di perifericità e marginalità rispetto al continente europeo”. Secondo Musumeci “negli ultimi 60 anni è mancata in Italia e in Europa una seria politica per il Mezzogiorno italiano. Anzi – ha aggiunto – credo che manchi da almeno un secolo”. Il governatore ha poi aggiunto: “Non mi appassiona il dibattito sul nuovo meridionalismo, ma posso dire che sono state ricette tutte sbagliate quelle finora tutte tentate”.

Il governatore siciliano a proposito della situazione politica nell’Isola dove in autunno i siciliani saranno chiamati alle urne per le regionali ha dichiarato: “Ormai sono come la mozzarella: scado tra qualche mese, con un grosso punto interrogativo sul dopo”.