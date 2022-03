Trovato cadavere giovane disperso nel mare di Acireale

Aveva 27 anni ed era di nazionalita’ tunisina il giovane disperso in mare ritrovato senza vita durante le ricerche della guardia costiera. Il giovane che da tempo era residente in Italia si era tuffato nel mare agitato nella zona di Santa Maria La Scala, ad Acireale, non curante delle pessime condizioni del mare. A ritrovare il corpo senza vita del giovane sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco.

