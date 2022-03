Canicattì, rissa tra albanesi e pakistani in pieno centro città

A Canicattì ennesima rissa in piazza IV Novembre. Calci, pugni e urla tra un gruppo di cittadini albanesi e pakistani per futili motivi.

Sul posto per riportare la calma in una situazione che stava degenerando i Carabinieri, un’ambulanza del 118 e in un supporto anche una pattuglia della sezione volanti della Polizia.

Non è la prima volta che accade in piazza e in pieno pomeriggio una rissa del genere e ancora una volta i commercianti e i residenti della zona tornano a ribadire una maggiore sicurezza.