Forte vento a Palermo, danni all’aeroporto e al centro, alberi caduti sull’autostrada A19

Il vento continua a mietere danni sul territorio di Palermo e provincia. Le forti raffiche di scirocco stanno causando non pochi problemi alla cittadinanza e agli edifici pubblici e privati. Sono numerose le chiamate giunte nelle ultime ore al centralino del 112. Danni che non hanno risparmiato nemmeno l’aeroporto Falcone-Borsellino, dove sono cadute alcune tettoie dal Terminal dello scalo. A causa del vento eccezionale, con raffiche fino a 75 nodi, una parte delle cesate di un cantiere, tra i gate 1 e 8, è crollata. Non ci sono feriti. Al momento si sta attivando la procedura di chiusura dell’aeroporto. Il forte vento aveva già causato sei dirottamenti di voli in altri aeroporti.

Il forte vento che sta spirando in queste ore sul capoluogo siciliano sta causando diversi danni. Sono tante le chiamate al centralino del 112, al fine di segnalare situazioni di pericolo. Il caso più eclatante si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Tre alberi sono caduti in seguito alle forti raffiche di vento che stanno spirando sul capoluogo siciliano. Uno di questi si è abbattuto sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. Il traffico però è paralizzato. L’arbusto infatti ostruisce tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che si trovano in questo momento incolonnati sulla carreggiata.

Diversi gli alberi caduti

Interventi sono state necessari a causa della presenza di alberi caduti in strada a Palermo. Segnalazioni sono arrivate in via Angelo Senisio, in via Vincenzo Di Marco, in Largo Akrai e nella provinciale per Bellolampo. Danni anche in via Montepellegrino, in direzione delle falde della montagna sacra di Palermo. Qui un albero è precipitato al suolo, rischiando di colpire alcune auto parcheggiate sul posto. La strada risulta temporaneamente bloccata. Ostruzioni alla viabilità anche in via Oreto Nuova, dove un albero si è spezzato riversandosi sulla strada all’altezza di via Sonnino.

Crolla tetto di una palazzina a Borgovecchio

Paura nella notte a Borgovecchio. E’ crollato il tetto di una palazzina in via Ettore Ximenes. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30, quando i residenti della zona hanno avvertito un forte boato provenire dalla strada. A cedere la pavimentazione fra piano terra e primo piano. Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco, che sta lavorando sul posto con l’appoggio di due camion e di una autovettura. La polizia municipale ha provveduto a chiudere al transito la strada all’incrocio con via Archimede. Ciò per favorire le operazioni di messa in sicurezza.