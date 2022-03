Gruppo Moncada, Cassazione conferma sequestro di 6.4 milioni di euro

La quinta sezione della Corte di Cassazione ha confermato il decreto di sequestro preventivo di quasi 6,5 milioni di euro riconducibili alle società M Rinnovabili srl” e “Moncada Energy group srl” rigettando il ricorso della difesa dell’imprenditore agrigentino Salvatore Moncada. Gli avvocati Marco Giglio e Alberto Sirami, che rappresentano Moncada, si erano rivolti alla Cassazione dopo la decisione del tribunale del Riesame dello scorso giugno. La vicenda risale alla scorsa estate quando la Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito un provvedimento, chiesto dalla Procura di Agrigento e disposto dal gip Luisa Turco, nei confronti del gruppo Moncada. Le indagini sono state avviate nel 2019 a seguito di una segnalazione originata dalla Banca d’Italia, che nel corso di un’attività ispettiva in un istituto di credito aveva rilevato delle anomale movimentazioni di denaro, che non erano state segnalate come sospette dall’istituto ispezionato, sui conti di società del gruppo ‘Moncada’ attivo da anni nel settore delle energie da fonte rinnovabile.

