Licata, disattiva braccialetto ed evade: arrestato 46enne

carabinieri della Compagnia di Licata hanno arrestato un 46enne del posto, per il reato di evasione. L’uomo, che si trovava in regime domiciliare, è stato trasferito in carcere su disposizione del gip Francesco Provenzano.

Dopo otto mesi di carcere era stato posto ai domiciliari, sta scontando una condanna per un giro di estorsioni – paventando una parentela con la famiglia mafiosa di Licata – messe a segno nei confronti di imprenditori titolari di rivendite di autoveicoli.

L’uomo avrebbe disattivato il braccialetto elettronico per presentarsi in ospedale in seguito – a suo dire – di un malore. I medici dell’ospedale, dopo averlo visitato, lo hanno però rispedito a casa non trovando nulla di preoccupante. Ad attenderlo i carabinieri che lo hanno arrestato.