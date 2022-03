Nella chiesa dell’Addolorata si presentano le Omelie del Vescovo mons. Ferraro fatte per il Venerdì Santo

Nel clima ormai prossimo ai riti pasquali, sarà presentato Venerdì primo Aprile, nel santuario dell’Addolorata di Agrigento, il libro dell’Arcivescovo Emerito di Agrigento, mons. Carmelo Ferraro: Appuntamento a mezzanotte di un popolo innamorato del suo Signore Crocifisso, edito da L’Amico del Popolo. Il libro contiene le meditazioni fatte in Piazza Municipio a conclusione del Venerdì Santo, dinanzi ad una fiumana di fedeli venuti da ogni parte della città.

Dopo il saluto del Rettore del santuario, don Lillo Argento, interverranno l’Arcivescovo mons. Damiano Alessandro, il prof. Enzo Di Natali, che è stato anche il curatore del libro, e l’Arcivescovo Emerito mons. Carmelo Ferraro che farà le sue considerazioni.

In queste Omelie, il Vescovo tratta argomenti di particolare interesse che riguardano la condizione dei giovani, le problematiche della famiglia, il valore della vita umana, le lentezze della politica e le lungaggini burocratiche, la lotta contro la mafia e le organizzazioni criminali. Il Vescovo, come un Cireneo, davvero si faceva carico dei problemi concreti della popolazione. Considerate le condizioni sociali, economiche e culturali in cui noi oggi viviamo, le sue Omelie sono davvero attuali.

A termine della presentazione, le Arciconfraternite del SS. Crocifisso e dell’Addolorata seguiranno dei canti tipici del Venerdì Santo, ad esempio Ah sì Versate lacrime.

