VitAutismo, Asp Agrigento e studenti pronti per la passeggiata per l’Autismo

L’associazione VitAutismo, in collaborazione con l’ASP di Agrigento e il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi, organizza e promuove una Passeggiata per l’Autismo, “Walk for Autism”, in occasione della XV Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sull’Autismo di Sabato 2 Aprile 2022. La manifestazione avrà luogo all’interno della cittadella sanitaria a partire dalle ore 9,30 e vedrà la partecipazione di studenti, istituzioni, associazioni sportive, associazioni di volontariato, associazioni di medici ed infermieri.

La passeggiata, giunta adesso alla sua seconda edizione, partirà dall’atrio antistante la Direzione Generale, attraverserà la Cittadella Sanitaria e si snoderà anche all’interno del Giardino Botanico. In questo periodo ancora in emergenza Covid-19, si celebra la XV Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo – AAD, World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU con l’obiettivo di richiamare l’attenzione di tutti sulle necessità delle persone con autismo e di sensibilizzare la comunità mondiale sulle difficoltà di comunicazione e interazione di questa disabilità complessa.La passeggiata ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare le istituzioni a promuovere l’inclusione delle persone nello spettro autistico in tutti gli aspetti della vita. Quello che le famiglie vivono da 2 anni, a causa della pandemia da Sars-Cov-2, ha minato e limitato i diritti e i servizi delle persone che soffrono di autismo, e in generale, di ogni forma di disabilità. Nonostante i piccoli passi avanti compiuti, le persone con autismo sono ancora vittima di discriminazioni che negano loro pari diritti, in tutti gli ambiti della vita. “Indossa una maglietta blu il prossimo 2 Aprile e unisciti anche tu alla nostra Walk for Autism. Non chiudere la porta alla conoscenza, accendi il blu, una luce di speranza e solidarietà”, scrive l’associazione Vitautismo.

Hanno infatti aderito con entusiasmo e sensibilità il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Liceo Scientifico Leonardo, il Liceo Classico Empedocle, il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto, l’Associazione Armonia Sociale Onlus, l’Associazione Focus Group Onlus, la Croce Rossa Italiana sez. Agrigento, l’Associazione Donatorinati A.D.V.P.S. Agrigento, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pani ca’ Musica, l’A.S.D. Amatori Aragona, A. S. D. Racing Team Agrigento, l’Associazione A.V.O.M.I. Onlus e la Ditta Eurorappresentanze Vending di Raffadali.