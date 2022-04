Agrigento, scooter si scontra con un’auto dei Carabinieri: 14enne ferito

Incidente stradale a Villaseta in viale parco del mediteranno. Un 14 enne a bordo del suo motorino, di ritorno dai campetti, fa la curva, non si accorge che dall’altro lato arriva una macchina dei Carabinieri, non può evitare l’impatto e vi si scaglia contro finendo sull’asfalto.

Scattato l’allarme sul posto l’ambulanza Gise del 118 che ha trasferito il ragazzo con una policontusione all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento; al vaglio della polizia la dinamica del sinistro stradale.

